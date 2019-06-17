Звезда фильма «Оттепель» Чиповская вышла в свет с «помолвочным» кольцом — фото

, 19:48 Фото 385

Поклонники актрисы уверены, что вскоре она выйдет замуж.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @chi_pa, @svetaustinova

Звезда фильма «Оттепель» Анна Чиповская не на шутку заинтриговала своих поклонников, появившись на фестивале «Кинотавр» в Сочи с кольцом на безымянном пальце правой руки. «Рассекретила» актрису ее коллега — Светлана Устинова. Именно она выложила в Instagram снимок Чиповской, на котором отчетливо видно украшение.

Instagram @svetaustinova

По информации Teleprogramma.Pro, артистка уже достаточно долгое время встречается с актером Дмитрием Ендальцевым. Они познакомились на съемках картины «Гороскоп на удачу». Через какое-то время взаимная симпатия переросла в роман. Знакомые пары рассказывают, что недавно Ендальцев сделал Чиповской предложение. Однако сами возлюбленные эту информацию не комментируют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможной свадьбе Анны Бузовой.

Читайте также

+23° Днём +21°
Ночью +12°
64.32
-0.11 72.11
-0.59
Гороскоп на 17 июня: Займитесь любовью с ветрами перемен, Львы!

Последние новости

20:04
Россиянин эффектно финишировал в спринтерском забеге в Марокко
19:48
Звезда фильма «Оттепель» Чиповская вышла в свет с «помолвочным» кольцом — фото
19:48
Посетить бриг «Россия» не вставая с дивана: Уникальная интерактивная 3D-экскурсия
19:39
«Пищевой светофор»: в России появится цифровая маркировка на продуктах
19:21
Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
19:12
Экс-глава Свердловской железной дороги Миронов найден мертвым в Подмосковье
19:04
Одна из первых дизайнеров джинсов Глория Вандербильт умерла в США
18:56
Зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ
18:50
Азиза обвинила Талькова в связях с криминалом
18:41
Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства гибели 13-летней россиянки
18:35
Впервые за шесть лет Россия представит свои новинки на авиасалоне в Ле Бурже
18:24
Росздравнадзор выявил грубейшие нарушения при выдаче льготных лекарств
18:17
Выпускник астраханской гимназии умудрился получить 0 баллов за ЕГЭ по математике
18:11
Вашингтон рискнул безопасностью и покрыл долги администрации Трампа
18:06
Для реабилитации Алибасова в Казахстане предоставят шале, вертолет и медиков
17:58
Как определить натуральную клубнику — 5 советов Роскачества
17:51
Автобус с туристами из Донецка попал в серьезное ДТП под Сочи — фото
17:46
Эстонский Красный крест выступил против «Доктора Айболита»
17:40
Памятный знак погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске
17:34
«Не нужно слов»: Самые трогательные поздравления звезд с Днем отца — фотоподборка

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама