Звезда фильма «Оттепель» Анна Чиповская не на шутку заинтриговала своих поклонников, появившись на фестивале «Кинотавр» в Сочи с кольцом на безымянном пальце правой руки. «Рассекретила» актрису ее коллега — Светлана Устинова. Именно она выложила в Instagram снимок Чиповской, на котором отчетливо видно украшение.
По информации Teleprogramma.Pro, артистка уже достаточно долгое время встречается с актером Дмитрием Ендальцевым. Они познакомились на съемках картины «Гороскоп на удачу». Через какое-то время взаимная симпатия переросла в роман. Знакомые пары рассказывают, что недавно Ендальцев сделал Чиповской предложение. Однако сами возлюбленные эту информацию не комментируют.
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