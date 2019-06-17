Звезда фильма «Оттепель» Анна Чиповская не на шутку заинтриговала своих поклонников, появившись на фестивале «Кинотавр» в Сочи с кольцом на безымянном пальце правой руки. «Рассекретила» актрису ее коллега — Светлана Устинова. Именно она выложила в Instagram снимок Чиповской, на котором отчетливо видно украшение.

Instagram @svetaustinova