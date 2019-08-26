ВКонтакте объявила о запуске поддержки региональных хакатонов

ВКонтакте окажет поддержку организаторам региональных соревнований для IT-специалистов из разных городов страны. Первые хакатоны по лицензии команды VK состоятся в сентябре 2019 года в Тюмени и Томске.

Представитель соцсети войдет в состав жюри, а также прочитает лекцию в рамках мероприятия. По словам Александра Константинова, технического директора ВКонтакте, программа поддержки преследует собой цель создания благоприятной среды для развития локальных хакатонов.

В феврале 2020 года для всех желающих откроется возможность проведения аналогичного мероприятия в своем городе — достаточно быть представителем некоммерческой организации или вуза.

В этом году соцсеть проводит пятое, юбилейное соревнование для разработчиков, дизайнеров, менеджеров проектов и других специалистов. Общий призовой фонд составит два миллиона рублей, а свои проекты в рамках хакатона представят 600 участников из 150 команд.

Ранее 5-tv.ru рассказал о чемпионате The International по Dota, за новостями которого могли следить пользователи ВКонтакте.