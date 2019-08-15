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  4. VK и The International 2019: трансляции, лента новостей и сервис с расписанием

VK и The International 2019: трансляции, лента новостей и сервис с расписанием

, 4:16 Фото 24

Пользователи соцсети могут следить за масштабными соревнованиями по киберспорту — чемпионатом The International по Dota 2.

Фото : ВКонтакте

Пользователи социальной сети Вконтакте получили возможность следить за соревнованиями по киберспорту — чемпионатом The International по игре Dota 2. Платформа подготовила несколько форматов: прямые трансляции, ленту новостей и сервис на базе VK Mini Apps. Чемпионат будет проходить в Шанхае на Mercedes-Benz Stadium с 15 по 25 августа.

Смотреть трансляцию можно на русском языке. Прямой эфир стартовал 15 августа в 4 утра по московскому времени в сообществе Dota 2: vk.com/dota2.

Читать репортажи, аналитические материалы и смотреть публикации удобнее всего в тематической ленте новостей. Это отдельная вкладка в обычной новостной ленте, которая появилась у подписчиков популярных сообществ про Dota 2. Ее также можно открыть по ссылке: vk.com/feed/ti2019.

Кроме того, пользователи сервиса The International 2019 могут следить за статистикой, подписаться на оповещения о матчах любимых команд или отдельных играх турнира: им будут проходить уведомления о начале, завершении и результатах встреч. Сервис создан на платформе VK Mini Apps. Новинка доступна в каталоге сервисов и по ссылке: vk.com/dota2_app.

Социальная сеть ВКонтакте всегда освещает ключевые игровые и киберспортивные события. Пользователи соцсети уже несколько лет следят не только за турниром The International, но и за крупнейшей игровой выставкой Electronic Entertainment Expo. Также в прямом эфире пользователи смотрят соревнования по League of Legends, официальные встречи РФПЛ по киберфутболу, международные и локальные чемпионаты по Fortnite, PUBG, World of Tanks, Warface и Crossfire, всемирно известные игровые мероприятия Gamescom и «Игромир».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВКонтакте объявила о запуске музыкальных стикеров в историях.

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