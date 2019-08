VK и The International 2019: трансляции, лента новостей и сервис с расписанием

Смотреть трансляцию можно на русском языке. Прямой эфир стартовал 15 августа в 4 утра по московскому времени в сообществе Dota 2: vk.com/dota2.

Читать репортажи, аналитические материалы и смотреть публикации удобнее всего в тематической ленте новостей. Это отдельная вкладка в обычной новостной ленте, которая появилась у подписчиков популярных сообществ про Dota 2. Ее также можно открыть по ссылке: vk.com/feed/ti2019.

Кроме того, пользователи сервиса The International 2019 могут следить за статистикой, подписаться на оповещения о матчах любимых команд или отдельных играх турнира: им будут проходить уведомления о начале, завершении и результатах встреч. Сервис создан на платформе VK Mini Apps. Новинка доступна в каталоге сервисов и по ссылке: vk.com/dota2_app.

Социальная сеть ВКонтакте всегда освещает ключевые игровые и киберспортивные события. Пользователи соцсети уже несколько лет следят не только за турниром The International, но и за крупнейшей игровой выставкой Electronic Entertainment Expo. Также в прямом эфире пользователи смотрят соревнования по League of Legends, официальные встречи РФПЛ по киберфутболу, международные и локальные чемпионаты по Fortnite, PUBG, World of Tanks, Warface и Crossfire, всемирно известные игровые мероприятия Gamescom и «Игромир».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВКонтакте объявила о запуске музыкальных стикеров в историях.