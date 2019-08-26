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Момент падения самолета в Средиземное море в Испании попал на видео

, 12:20 Видео 114

Небольшое судно испанской воздушной академии разбилось в понедельник, 26 августа.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Alexander Schnurer, Соцсети

В районе населенного пункта Ла-Манга в Испании рухнул в море небольшой самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, озвученную радиостанцией СЕР Cadena. По информации журналистов, пилотам удалось катапультироваться.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых запечатлен момент падения самолета.

Известно также, что судно принадлежало испанской воздушной академии. Что стало причиной крушения самолета не сообщается. О состоянии пилотов пока также нет информации. Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что как минимум пять человек погибли при столкновении самолета с вертолетом на Мальорке.

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