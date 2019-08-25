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  4. Как минимум пять человек погибли при столкновении самолета с вертолетом на Мальорке

Как минимум пять человек погибли при столкновении самолета с вертолетом на Мальорке

, 16:13 87

Трагедия произошла днем в воскресенье, 25 августа, на испанском острове.

Фото : Diariodemallorca.es, thesun.ie

Небольшой самолет и вертолет столкнулись в небе над испанским островом Мальорка (автономное сообщество Балеарские острова). Трагедия произошла днем в воскресенье, 25 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Diario de Mallorca.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли как минимум пять человек — двое членов экипажа вертолета и трое находившихся на борту самолета. Сейчас на месте падения воздушных судов работают пожарные, медики и сотрудники полиции. Что стало причиной трагедии пока неизвестно. Обстоятельства выясняются.

diariodemallorca.es

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что разбившийся на Кубани вертолет мог быть самодельным. В результате ЧП погиб пилот.

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