Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции

Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов готовится к операции после экстренной госпитализации в реанимацию. Об этом стало известно в понедельник, 26 августа.
Как пояснила супруга Петра Мамонова Ольга, в течение двух дней после того как актер попал в больницу, ничего не было понятно — в медучреждении мужчина оказался утром в субботу, 24 августа, а основная часть врачей появилась на работе только в понедельник, 26 августа.
Ранее 5-tv.ru писал об улучшении состояния Петра Мамонова. Он попал в реанимацию с инфарктом миокарда 24 августа.