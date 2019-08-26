  1. Пятый канал
  4. Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции

Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции

, 10:29 153

Несколько дней назад актер и музыкант был срочно госпитализирован с инфарктом.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов готовится к операции после экстренной госпитализации в реанимацию. Об этом стало известно в понедельник, 26 августа.

«Мне операцию сейчас будут делать, не могу пока говорить», — цитирует артиста РИА Новости.

Как пояснила супруга Петра Мамонова Ольга, в течение двух дней после того как актер попал в больницу, ничего не было понятно — в медучреждении мужчина оказался утром в субботу, 24 августа, а основная часть врачей появилась на работе только в понедельник, 26 августа.

«Вот сейчас бегу туда, если меня пустят, конечно. Был же анабиоз, ничего не понятно, суббота с воскресеньем, а сегодня пришли врачи, главврач и его готовят сейчас к операции», — подтвердила информацию супруга артиста.

Ранее 5-tv.ru писал об улучшении состояния Петра Мамонова. Он попал в реанимацию с инфарктом миокарда 24 августа.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +13°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Последние новости

11:03
Видео: 44-летняя Джоли сразила публику осиной талией на светском мероприятии
10:52
Подозреваемого в зверском убийстве женщины в Петербурге задержали в Подмосковье
10:41
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
10:29
Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции
10:16
В Якутии продолжаются поиски сбежавшего с оружием полицейского
10:07
«Вредность старит»: Ирина Дубцова раскрыла свой секрет молодости

Сейчас читают

День Тихона Страстного: что можно и нельзя делать 26 августа
«Асмус с лицом Гарика»: дочь Харламова сразила сходством с обоими родителями
Модница! Четырехлетняя дочка Утяшевой примерила ее туфли на шпильке

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги