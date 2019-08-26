Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции

Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов готовится к операции после экстренной госпитализации в реанимацию. Об этом стало известно в понедельник, 26 августа.

«Мне операцию сейчас будут делать, не могу пока говорить», — цитирует артиста РИА Новости.

Как пояснила супруга Петра Мамонова Ольга, в течение двух дней после того как актер попал в больницу, ничего не было понятно — в медучреждении мужчина оказался утром в субботу, 24 августа, а основная часть врачей появилась на работе только в понедельник, 26 августа.

«Вот сейчас бегу туда, если меня пустят, конечно. Был же анабиоз, ничего не понятно, суббота с воскресеньем, а сегодня пришли врачи, главврач и его готовят сейчас к операции», — подтвердила информацию супруга артиста.

Ранее 5-tv.ru писал об улучшении состояния Петра Мамонова. Он попал в реанимацию с инфарктом миокарда 24 августа.