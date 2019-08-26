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  4. Владимир Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян

Владимир Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян

, 14:55 36

Российский лидер уверен, что необходимо принять дополнительные меры по развитию динамики процесса.

Фото : www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Медленный рост реальных доходов россиян вызывает беспокойство. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин.

Слова российского лидера прозвучали на совещании с правительством по экономическим вопросам, которое проходило в понедельник, 26 августа. Глава государства отметил: несмотря на то, что темп процесса можно оценить положительно, динамика в целом остается неудовлетворительной.

«Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», — сказал Путин.

Отдельно президент подчеркнул, что рост реальных доходов жителей России остается невысоким даже с учетом повышения заработной платы.

Ранее 5-tv.ru писал об оптимальном размере зарплаты для обслуживания ипотеки.

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Владимир Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян

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