Владимир Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян

Медленный рост реальных доходов россиян вызывает беспокойство. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин.
Слова российского лидера прозвучали на совещании с правительством по экономическим вопросам, которое проходило в понедельник, 26 августа. Глава государства отметил: несмотря на то, что темп процесса можно оценить положительно, динамика в целом остается неудовлетворительной.
Отдельно президент подчеркнул, что рост реальных доходов жителей России остается невысоким даже с учетом повышения заработной платы.
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