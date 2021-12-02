Почему закрывать нос и рот рукой при чихании вредно для здоровья
Врач-отоларинголог рассказал, какие последствия может повлечь бездумное следование правилам этикета.
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Если во время чихания вы закрываете рукой нос и рот, это может оказаться вредным для здоровья. Хоть таких действий и требуют правила этикета, для организма есть риск развития осложнений.
Например, заболевания органов слуха. Причина в том, что скорость потока воздуха при чихании иногда составляет до 120 метров в секунду.
«Если закрыть рот и нос, слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, которые соединяют носоглотку со средним ухом. В итоге может возникнуть воспаление слуховой трубы, которое носит название евстахиит», — сообщил врач-отоларинголог Владимир Зайцев порталу АиФ.ru.
Кроме того, под давлением микробы могут попасть в околоносовые пазухи. Это чревато появлением разных заболеваний, среди которых синусит, гайморит и сфеноидит.
Также чихание с закрытым носом и ртом провоцирует повышение внутричерепного давления. Для большинства здоровых людей это неопасно, но врачи рекомендуют быть осторожными пожилым и тем, кто страдает от вегетососудистой дистонии. Такие люди могут почувствовать себя плохо.
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