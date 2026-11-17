В Томске создали устройство для стимуляции блуждающего нерва при аритмии

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) создали миниатюрное устройство для стимуляции блуждающего нерва, который участвует в регуляции сердцебиения. Прибор предназначен для разработки нового подхода к терапии аритмии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает ТАСС.

Особенность разработки заключается в том, что устройство закрепляется непосредственно на ушной раковине пациента. Оно генерирует электрические импульсы заданной формы и мощности, воздействуя на нервные окончания.

По задумке специалистов, такая стимуляция может помочь регулировать работу сердца без хирургического вмешательства.

Прибор уже передали в НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра, где изучают возможности подобной терапии.

«Это наш инициативный проект. Наш коллектив провел полный цикл разработки: от дизайна до готового лабораторного образца», — рассказал младший научный сотрудник ТУСУРа Александр Терехин.

Что такое блуждающий нерв и почему он важен

Блуждающий нерв — один из крупнейших и наиболее важных нервов человеческого организма. Его также называют вагусом или десятым черепным нервом.

Он начинается в головном мозге, проходит через шею и грудную клетку, а затем разветвляется к внутренним органам, включая сердце, легкие и желудочно-кишечный тракт. Свое название нерв получил благодаря протяженному пути и многочисленным ответвлениям.

Блуждающий нерв входит в состав парасимпатической нервной системы, которая отвечает за многие процессы, происходящие без сознательного контроля человека.

В частности, она помогает организму переходить от состояния активности к отдыху, регулирует работу пищеварительной системы и участвует в управлении сердечным ритмом.

Когда человек испытывает стресс или занимается физическими упражнениями, частота сердечных сокращений обычно увеличивается. А в состоянии покоя парасимпатическая система помогает ее снижать.

Важную роль в этом играет именно блуждающий нерв. Его сигналы воздействуют на клетки сердца, в том числе на синусовый узел — естественный водитель сердечного ритма.

Под влиянием нервных импульсов частота сокращений может уменьшаться. Поэтому ученые рассматривают вагус как одну из возможных мишеней при лечении некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

Как блуждающий нерв связан с аритмией

Аритмия — это нарушение частоты, ритмичности или последовательности сердечных сокращений. При некоторых ее разновидностях сердце бьется слишком быстро, слишком медленно или нерегулярно.

Состояние может сопровождаться ощущением перебоев в работе сердца, слабостью, головокружением и одышкой. При этом отдельные нарушения ритма могут протекать практически незаметно.

Сердцебиение зависит не только от работы самого сердца, но и от сигналов нервной системы. Симпатическая нервная система обычно способствует учащению сердечных сокращений, а парасимпатическая, в том числе через блуждающий нерв, может замедлять их.

Поэтому исследователи изучают возможность воздействовать на отдельные звенья этой системы, чтобы влиять на работу сердца. Такой подход называется нейромодуляцией.

Почему прибор устанавливают именно на ухо

На первый взгляд может показаться странным, что для воздействия на сердце специалисты решили использовать устройство, закрепляемое на ушной раковине. Однако у такого решения есть анатомическое объяснение.

Хотя основная часть блуждающего нерва проходит внутри тела, одна из его ветвей участвует в обеспечении чувствительности некоторых участков наружного уха. Это позволяет воздействовать на нервные окончания через кожу, не устанавливая электроды хирургическим путем.

Метод получил название транскутанной аурикулярной стимуляции блуждающего нерва. Во время процедуры специальное устройство подает слабые электрические сигналы, которые активируют чувствительные нервные волокна.

Полученная информация передается в центральную нервную систему, где участвует в работе механизмов, регулирующих различные функции организма.

В том числе исследователи изучают, как подобное воздействие может изменять активность нервных цепей, связанных с сердцем.

Разработчики томского прибора предусмотрели крепление, которое должно удерживать устройство на ухе даже во время сна. Это особенно важно, поскольку процедуру планируют проводить в состоянии покоя.

Как работает разработка томских ученых

Устройство создавали по техническим требованиям специалистов НИИ кардиологии Томского НИМЦ. Сотрудники ТУСУРа самостоятельно разработали электронную плату управления, корпус и специальное программное обеспечение.

Прибор способен формировать электрические сигналы с заданными характеристиками. Именно параметры импульсов имеют большое значение для исследований: специалисты должны контролировать интенсивность и характер воздействия на нервные окончания.

Исполняющий обязанности руководителя отдела интервенционной кардиологии НИИ кардиологии Роман Баталов рассказал, что институт уже продолжительное время изучает возможности VNS-терапии при нарушениях сердечного ритма. Принцип метода заключается в ритмичной электрической стимуляции блуждающего нерва.

По словам специалиста, такое воздействие затрагивает нервные структуры, связанные с регуляцией дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. Предполагается, что в определенных условиях стимуляция может способствовать снижению частоты сердечных сокращений.

Когда новый прибор начнут использовать для лечения

Пока томская разработка представляет собой лабораторный образец, а не готовое медицинское изделие для самостоятельного применения.

Следующим этапом станут доклинические исследования, во время которых специалистам предстоит оценить характеристики и безопасность устройства.

После этого ученые смогут определить дальнейший порядок испытаний и возможность использования технологии в медицинской практике. В НИИ кардиологии также рассчитывают получить обратную связь от пациентов на соответствующих этапах исследований.

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