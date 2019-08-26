5-tv.ru публикует фото с места обнаружения СВУ в больнице университета Мечникова в Петербурге

5-tv.ru публикует эксклюзивные фото с места обнаружения в больнице университета имени Мечникова в Петербурге самодельного взрывного устройства. Опасная находка была сделана в понедельник, 26 августа, в здании на Пискаревском проспекте, дом 47. По информации 5-tv.ru, СВУ было найдено в одном из кабинетов фармакологии.

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По данным телеканала 78, к инциденту могут быть причастны студенты. Поскольку летом в сессию экзамены не сдали около 70 человек. Сейчас на месте работают оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

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