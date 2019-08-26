Актер Владимир Машков награжден орденом Почета

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков награжден орденом Почета — «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе также говорится, что орденом Дружбы награждается режиссер, сценарист и художественный руководитель знаменитого киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ордена Дружбы удостоена также народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Кроме того, прославленная советская фигуристка, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Полный список деятелей культуры, которым присуждены ордена, медали и почетные звания, опубликован в понедельник, 26 августа, на официальном портале правовой информации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Машков посетил арт-квартал фестиваля «Таврида-АРТ», который проходил в Крыму с 20 по 26 августа.