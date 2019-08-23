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  4. Участники «Тавриды-АРТ» померятся талантом со звездами отечественного рока

Участники «Тавриды-АРТ» померятся талантом со звездами отечественного рока

, 7:14 Эфирная новость 37

Творческий фестиваль в Крыму в пятницу, 23 августа, превратится в «Нашествие».

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Фото, видео : РИА Новости / Михаил Патлис, 5-tv.ru

Тема:
Таврида — АРТ 2019 11

Творческий фестиваль «Таврида-АРТ» в Крыму сегодня превратится в «Нашествие». Участники выступят на одной сцене со знаменитыми рок-музыкантами. Способности молодых исполнителей оценят Гарик Сукачев, Найк Борзов, Вячеслав Бутусов и другие.

Большая программа и для любителей театра и кино. Начинающие актеры получат возможность встретиться с мастерами своего дела.

«Здесь рождается великое творческое будущее нашей великой страны. Чтобы не упустить возможности, не упускайте их. Будьте внимательны и живите здесь и сейчас», — отметил художественный руководитель Театра Олег Табакова, Народный артист РФ Владимир Машков.

Не менее яркие события ждут гостей «Тавриды» в ближайшие выходные. Завтра побывают на авиашоу, затем на шоу фейерверков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у участников фестиваля «Таврида-АРТ» нет ни минуты свободного времени: утром — работа в уникальных творческих мастерских и защита своих проектов, вечером — концерты и спектакли.

Тема:
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