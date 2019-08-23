Участники «Тавриды-АРТ» померятся талантом со звездами отечественного рока

Творческий фестиваль «Таврида-АРТ» в Крыму сегодня превратится в «Нашествие». Участники выступят на одной сцене со знаменитыми рок-музыкантами. Способности молодых исполнителей оценят Гарик Сукачев, Найк Борзов, Вячеслав Бутусов и другие.

Большая программа и для любителей театра и кино. Начинающие актеры получат возможность встретиться с мастерами своего дела.

«Здесь рождается великое творческое будущее нашей великой страны. Чтобы не упустить возможности, не упускайте их. Будьте внимательны и живите здесь и сейчас», — отметил художественный руководитель Театра Олег Табакова, Народный артист РФ Владимир Машков.

Не менее яркие события ждут гостей «Тавриды» в ближайшие выходные. Завтра побывают на авиашоу, затем на шоу фейерверков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у участников фестиваля «Таврида-АРТ» нет ни минуты свободного времени: утром — работа в уникальных творческих мастерских и защита своих проектов, вечером — концерты и спектакли.