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Считанные часы остаются до повторной стыковки «Союз МС-14» с «Федором» на борту

, 22:42 Эфирная новость 25

Он может войти в историю как первый робот-космонавт, или стать роботом-акванавтом, но уже не первым.

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Фото, видео : ТАСС / Донат Сорокин, 5-tv.ru

Тревожные часы ожидания остались до попытки повторной стыковки корабля «Союз МС-14». Того самого с роботом «Федором» на борту.

Ради этого космонавты, с МКС провели уникальную операцию. «Перепарковали» свой корабль «Союз МС-13», освободив более удобный шлюз для «Феди». Управились менее, чем за полчаса. Экипаж во главе с Александром Скворцовым отстыковался от модуля «Звезда», облетел станцию, развернулся и пристыковался к модулю «Поиск», тому самому, к которому не смог причалить сходу «Федор». Все в ручном режиме.

Робот-андроид парковаться не может, не обучен, ему остается молча наблюдать с расстояния примерно в 200 метров. Решается его судьба, если и вторая попытка будет также неудачной — то корабль с «Федором» затопят в океане, чтобы не мешался на орбите. Он может войти в историю как первый робот-космонавт, ну или стать роботом-акванавтом. Но уже не первым.

Перестыковка космического корабля — довольно редкое явление. Нечто подобное было шесть лет назад. Тогда все прошло удачно и в этот раз должно обойтись — говорят в Роскомосе.

Специалисты проверили оборудование, которое дало сбой и неполадок не нашли.

«Мы с ним провели целый ряд тестов, которые нам позволили с активной частью, с активным кораблем досконально проверить весь этот радиотракт, все эти приборы, связанные с усилением мощности, которые у нас под подозрением. Мы проверили, что на этом комплекте она абсолютно нормально работает», — заявил заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Кстати, «Федора» запустили на орбиту не просто с целью эксперимента. Главная задача — проверить работоспособность новой ракеты «Союз», которая придет на замену устаревшей. Запуск планируют в сентябре. Только вместо робота к МКС отправятся космонавты.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об уникальной «перепарковке» «Союз МС-13».

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