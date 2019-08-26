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  4. Креста не будет: Покрас Лампас решил совместно с горожанами изменить концепцию

Креста не будет: Покрас Лампас решил совместно с горожанами изменить концепцию

, 23:11 Эфирная новость 39

Модный художник на фоне протестов в Екатеринбург так и не приехал, записав видеообращение. Договариваться с возмущенной общественностью пришлось организаторам фестиваля «Стенограффия».

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Фото, видео : Евгений Егоров/фотохост-агентство ТАСС, 5-tv.ru

Скандал с модным художником Покрасом Лампасом в Екатеринбурге разгорелся с новой силой. Только он собрался восстанавливать гигантский супрематический крест, который коммунальщики случайно покрыли асфальтом — как против искусства каллиграфиста выступили православные активисты.

Сказали, что Покраса в городе не ждут и снова рисовать крест, покрытый «непонятными письменами», не позволят. Некоторые даже пообещали замазать неугодное искусство кровью его автора. Объясняться с возмущенной общественностью пришлось организаторам фестиваля «Стенограффия». Сам художник, узнав о православных протестах, поездку в Екатеринбург благоразумно отложил. И свою позицию объяснил по безопасной видеосвязи.

«В любом случае мы не можем закрасить работу, потому что в России очень мало проектов такого масштаба и проектов, выполненных на таком качественном уровне, с современным контекстом, с обращением к истории нашего искусства. Именно по этим причинам работа получила такую большую поддержку и внимание», — заявил он.

Благодаря истории с крестом художник, похоже, становится популярен у городских чиновников. Покраса Лампаса теперь ждут еще и в Новосибирске. Ему предлагают расписать какой-нибудь объект ко Дню Города. Выбирать место, где появится граффити, будут вместе с жителями.

Позднее стало известно, что художник готов отказаться от образа креста в созданном им арт-объекте, чтобы «не разжигать конфликты». Как сообщили организаторы фестиваля в интервью ТАСС, форма креста для Покраса не принципиальна и он открыт к новым решениям, которые удовлетворят всех.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что чиновника, поручившего выкрасить памятник ВОВ в нелепый цвет, судят за растрату.

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