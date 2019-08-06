Чиновника, поручившего выкрасить памятник ВОВ в нелепый цвет, судят за растрату

Мемориал павшим воинам в Нижегородской области стал выглядеть нелепо благодаря креативу местных чиновников.

Монумент выкрасили в неуместные яркие цвета, превратив место памяти воинам-освободителям в объект насмешек. Творчество властей не оценили ни жители городка, ни следователи.

Имена двухсот красноармейцев — на разбитых плитах, по периметру — покосившийся забор. Сельчане уверяют: об уходе за памятником, якобы из-за нехватки средств, в местной администрации забыли еще лет десять назад. Чтобы хоть как-то привести монумент в порядок, жители сами латали ограду и убирали территорию.

Против главы ЖКХ возбудили уголовное дело, но не за преступную безвкусицу, а за растрату средств на ремонт памятников.

Если вину креативного чиновника получится доказать, ему грозит до шести лет лишения свободы, а пока жители Помры надеются, что памятник героям Великой Отечественной наконец приведут в порядок.

За судебным процессом следит Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве установят памятник Вилли Токареву.