Трамп наш? Президент США настаивает на приглашении Путина на G7 в 2020 году

Дональд Трамп пригласит Владимира Путина на встречу «большой семерки», которая пройдет в следующем году в США. Об этом американский президент заявил во Франции на бриффинге по итогам нынешнего саммита G7. Трамп признался, что многие мировые лидеры приветствуют встречу с Путиным в формате «большой восьмерки».

«Приглашу ли я его? Конечно, приглашу. Я склоняюсь к тому, чтобы сказать — да, Россия должна быть с нами. Многие так считают. Мы не голосовали по этому вопросу, но обсуждали его. Я думаю о нашем мире и, когда встает вопрос о формате G7 или G8, считаю, что лучше, когда Россия — с нами», — подчеркнул Трамп.

Общим итогом встречи мировых лидеров во французском Биарице стало совместное заявление. Оно небольшое — поместилось всего на одной странице — и там про Россию ни слова. Так, торговые вопросы, иранский атом, Украина, Ливия, Гонконг.

А символом прошедшего саммита стала фотография с неожиданного ракурса. За столом восемь человек — глава Евросоюза Дональд Туск стал восьмым участником. Снимок оказался востребован в политической сатире. У англичан он вызвал ассоциации с «рыцарями круглого стола». Вопрос — кто тут король Артур. У французов — с рулеткой, ведь в Биарице, где проводился саммит, много казино. Немцы конкретизировали — русская рулетка, раз много говорили о России, а минимум двое из собравшихся Туск и Меркель — скоро уйдут из большой политики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России.