Видео: Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

В Биаррице завершает работу саммит G7. В понедельник, 26 августа, в повестке климатические изменения, сотрудничество с Африкой, борьба с терроризмом. Но похоже некоторые европейские политики все еще ведут борьбу с Москвой. Дональд Трамп заявил о том, что присутствие России на саммите необходимо, ведь это — один из ключевых игроков на мировой арене.
Некоторые, это, видимо, итальянский премьер. Джузеппе Конте — единственный — на 100% поддержал Трампа. В итоге, все участники саммита так рассорились, что уже, кажется ни о чем не могли договориться. Дошло до того, что вопреки многолетней традиции лидеры — впервые в истории — даже решили не подписывать итоговый документ.
Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Никиты Гмызы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лидеры G7 единодушно высказались против обладания Ираном ядерного оружия.