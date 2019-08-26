Видео: Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

В Биаррице завершает работу саммит G7. В понедельник, 26 августа, в повестке климатические изменения, сотрудничество с Африкой, борьба с терроризмом. Но похоже некоторые европейские политики все еще ведут борьбу с Москвой. Дональд Трамп заявил о том, что присутствие России на саммите необходимо, ведь это — один из ключевых игроков на мировой арене.

«Работа идет. У нас есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась назад. Я думаю, это было бы позитивным и выгодным для мира. И некоторые со мной согласны», — заявил Трамп.

Некоторые, это, видимо, итальянский премьер. Джузеппе Конте — единственный — на 100% поддержал Трампа. В итоге, все участники саммита так рассорились, что уже, кажется ни о чем не могли договориться. Дошло до того, что вопреки многолетней традиции лидеры — впервые в истории — даже решили не подписывать итоговый документ.

Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Никиты Гмызы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лидеры G7 единодушно высказались против обладания Ираном ядерного оружия.