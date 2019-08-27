«Решилась»: Эвелина Бледанс согласилась на операцию по коррекции зрения

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс взвесила все «за» и «против» и решилась довериться врачам, чтобы избавиться от близорукости, с которой она живет вот уже более чем три десятка лет.

Дето в том, что артистка опасалась, что в 50-летнем возрасте, который «настигнет» ее уже в этом году, делать подобные хирургические вмешательства уже не стоит. Однако она набралась смелости и сходила на консультацию.

« Похоже я решилась на операцию!!! Ведь я слышала, что после определенного возраста нельзя делать лазерную коррекцию. Оказывается, можно до неопределенного возраста, лишь бы здоровье было в порядке », — написала она в Instagram.

Instagram @bledans

Бледанс призналась, что любит очки, «но увидеть мир после 35 лет близорукости — это счастье».

« Я очень страшусь операций! А тут — глаза! Но, надо менять свою жизнь! Хочу видеть! » — решила она.

Но наиболее всего артистку поразила новость о том, что операция длится меньше минуты.

Подписчики Бледанс принялись пересказывать ей истории своих успешных операций на глаза, а также пожелали ей смелости перед таким непростым событием.

Ранее Бледанс заявила о возможном участии в съемках фильма ужасов.