  1. Пятый канал
  4. «Решилась»: Эвелина Бледанс согласилась на операцию по коррекции зрения

«Решилась»: Эвелина Бледанс согласилась на операцию по коррекции зрения

, 3:47 Фото 112

Актриса 35 лет страдает близорукостью.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @bledans

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс взвесила все «за» и «против» и решилась довериться врачам, чтобы избавиться от близорукости, с которой она живет вот уже более чем три десятка лет.

Дето в том, что артистка опасалась, что в 50-летнем возрасте, который «настигнет» ее уже в этом году, делать подобные хирургические вмешательства уже не стоит. Однако она набралась смелости и сходила на консультацию.

«Похоже я решилась на операцию!!! Ведь я слышала, что после определенного возраста нельзя делать лазерную коррекцию. Оказывается, можно до неопределенного возраста, лишь бы здоровье было в порядке», — написала она в Instagram.

Instagram @bledans

Бледанс призналась, что любит очки, «но увидеть мир после 35 лет близорукости — это счастье».

«Я очень страшусь операций! А тут — глаза! Но, надо менять свою жизнь! Хочу видеть!» — решила она.

Но наиболее всего артистку поразила новость о том, что операция длится меньше минуты.

Подписчики Бледанс принялись пересказывать ей истории своих успешных операций на глаза, а также пожелали ей смелости перед таким непростым событием.

Ранее Бледанс заявила о возможном участии в съемках фильма ужасов.

Читайте также

+16° Днём +21°
Ночью +10°
65.97
0.37 73.40
0.78
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

5:04
Простой рецепт джема из тропических фруктов с таежным привкусом — видео
4:41
«Наташа уже не та»: Поклонники Подольской разочарованы ее дерзким образом
4:09
Лайфхак для любителей «кровавой Мэри»: как удалить следы прошлой ночи
3:47
«Решилась»: Эвелина Бледанс согласилась на операцию по коррекции зрения
3:21
Президенты Франции и Бразилии схлестнулись из-за внешности Брижит Макрон
3:04
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Сейчас читают

Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?
Лолита Милявская разрыдалась во время репетиции на «Новой волне» — видео
Актер Александр Числов перестал есть, чтобы его не отравили

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги