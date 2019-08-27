«Решилась»: Эвелина Бледанс согласилась на операцию по коррекции зрения

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс взвесила все «за» и «против» и решилась довериться врачам, чтобы избавиться от близорукости, с которой она живет вот уже более чем три десятка лет.
Дето в том, что артистка опасалась, что в 50-летнем возрасте, который «настигнет» ее уже в этом году, делать подобные хирургические вмешательства уже не стоит. Однако она набралась смелости и сходила на консультацию.
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Бледанс призналась, что любит очки, «но увидеть мир после 35 лет близорукости — это счастье».
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Но наиболее всего артистку поразила новость о том, что операция длится меньше минуты.
Подписчики Бледанс принялись пересказывать ей истории своих успешных операций на глаза, а также пожелали ей смелости перед таким непростым событием.
Ранее Бледанс заявила о возможном участии в съемках фильма ужасов.