«Представляете?!»: Бледанс заявила о возможном участии в съемках фильма ужасов

Актриса Эвелина Бледанс всерьез намерена сыграть одну из главных ролей в фильме ужасов. Об этом артистка рассказала в Instagram. По словам Бледанс, накануне она принимала участие в пробах.

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«Вчера проходила пробы на одну из главных героинь в фильм ужасов. Представляете?! А я ведь ненавижу ужастики! Но роль уж больно интересная!» — призналась актриса.

Instagram @bledans

Название картины Бледанс пока не раскрыла, но отметила, что образ главной героини в этом фильме очень сильно напоминает Норму Бэйтс из сериала «Мотель Бейтс».

Поклонники артистки, в свою очередь, похвали ее за смелость и пожелали удачно пройти конкурс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП с участием автомобилей Эвелины Бледанс и Ольги Бузовой.