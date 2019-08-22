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  4. «Представляете?!»: Бледанс заявила о возможном участии в съемках фильма ужасов

«Представляете?!»: Бледанс заявила о возможном участии в съемках фильма ужасов

, 16:13 Фото 206

Актриса собирается стать главной героиней картины, название которой пока не раскрывается.

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Фото, видео : Instagram @bledans

Актриса Эвелина Бледанс всерьез намерена сыграть одну из главных ролей в фильме ужасов. Об этом артистка рассказала в Instagram. По словам Бледанс, накануне она принимала участие в пробах.

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«Вчера проходила пробы на одну из главных героинь в фильм ужасов. Представляете?! А я ведь ненавижу ужастики! Но роль уж больно интересная!» — призналась актриса.

Instagram @bledans

Название картины Бледанс пока не раскрыла, но отметила, что образ главной героини в этом фильме очень сильно напоминает Норму Бэйтс из сериала «Мотель Бейтс».

Поклонники артистки, в свою очередь, похвали ее за смелость и пожелали удачно пройти конкурс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП с участием автомобилей Эвелины Бледанс и Ольги Бузовой.

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