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  4. «Саммит бессмысленных споров» — западные СМИ оценили итоги G7 во Франции

«Саммит бессмысленных споров» — западные СМИ оценили итоги G7 во Франции

, 6:52 Эфирная новость 57

Разобщенность взглядов на ключевые мировые проблемы хорошо заметна по итоговому заявлению лидеров стран-участниц.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

«Саммит бессмысленных споров» — так западные СМИ назвали встречу лидеров стран «большой семерки». По мнению журналистов, разобщенность взглядов на ключевые мировые проблемы хорошо заметна по итоговому заявлению, которое в этот раз уместилось всего на одной странице.

Там лишь пять пунктов — и в каждом никакой конкретики, одни общие слова. Например, что ВТО надо реформировать, Ирану по-прежнему нельзя владеть ядерным оружием, а на Украине нужно достичь ощутимых результатов…

Американская пресса отмечает: саммит не заладился с самого начала, и виноват в этом Трамп, который буквально на каждом углу заявлял о своем решении пригласить на следующую встречу Россию. Не преминул президент США сказать об этом и на итоговой пресс-конференции.

«Приглашу ли я его? Конечно, приглашу. Я склоняюсь к тому, чтобы сказать — да, Россия должна быть с нами. Многие так считают. Мы не голосовали по этому вопросу, но обсуждали его. Я думаю о нашем мире и когда встает вопрос о формате G7 или G8 — считаю, что лучше, когда Россия — с нами», — заявил Трамп.

На другой эпизод с этой же пресс-конференции журналисты обратили не меньшее внимание — когда французский президент Эмманюэль Макрон пожимал руку Трампу. И слишком долго не хотел ее выпускать — да так, что американскому лидеру пришлось ее в прямом смысле вырывать.

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