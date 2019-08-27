Сезарии Эвора 27 августа исполнилось бы 75: почему певицу обожает весь мир?

Компания Google посвятила очередной дудл «босоногой диве» Сезарии Эвора. Во вторник, 27 августа, легендарной певице с островов Зеленого Мыса, исполнилось бы 75 лет.

Сезария умерла в декабре 2011 года. О своей жизни сама артистка говорила просто — мол, она обычная женщина, каких миллионы.

«Я, наверно, только тем и отличаюсь, что благодарю жизнь за все. Даже если это „все“ — боль и одиночество», — была уверена певица.

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Сезария Эвора прославилась как исполнительница морны — песен в традиционном музыкальном стиле родных островов. Исполняла она также и композиции в стиле фаду — португальские песни, посвященные судьбе — и португальской городской песни — модиньи.

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Известность к Сезарии пришла в зрелом возрасте, первый альбом она записала в 43 года, хотя петь начала еще в 17 лет — в местных барах родного города Минделу. Несмотря на распространенный миф, Эвора не была сиротой. Однако отец артистки умер, когда девочке было всего семь лет. Кроме Сезарии у овдовевшей матери осталось еще четверо старших сыновей, поэтому через некоторое время девочку было решено отдать в приют, чтобы хоть немного облегчить жизнь семьи и обеспечить должный уход самой Сезарии.

Проведя несколько лет в приюте, будущая звезда вернулась домой и с тех пор не расставалась со своей семьей. В старом родительском доме, несмотря на то, что тогда артистка уже имела достойный заработок, Эвора прожила до 50 лет. Новый дом пришлось покупать только потому что большая семья перестала помещаться в старом, несмотря на пристроенные за это время десять новых комнат.

Титул «босоногой дивы» Сезария получила из-за того, что выступала без обуви. Однако, вопреки слухам, это не было данью памяти бедной жизни или политическим жестом — выросшая на островах Эвора искренне не любила обувь. Везде, где это было возможно, она ходила босиком, лишь в прохладную погоду надевая легкие сандалии. Более того — первые настоящие туфли певица купила только в 43 года и исключительно из-за того, что в одной из стран во время гастролей ей стало слишком холодно.

Большую часть своих гонораров артистка отдавала на нужды родного государства — Кабо-Верде. Именно из щедрых пожертвований звезды в стране финансировалась половина системы здравоохранения и большая часть среднего образования. Система начального школьного образования Кабо-Верде оплачивалась ею целиком.

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