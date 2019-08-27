  1. Пятый канал
  4. Представившийся врачом мужчина попытался стянуть штаны с пассажирки метро в Петербурге

Представившийся врачом мужчина попытался стянуть штаны с пассажирки метро в Петербурге

, 12:00 1 229

Неожиданный для девушки «медосмотр» едва не случился на «красной» ветке метро в Северной столице.

Фото : Mikhail (Vokabre) Shcherbakov @wikipedia.org

Мужчина, представившись нейрохирургом, попытался «осмотреть» пассажирку петербургского метро без ее согласия.

Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в понедельник, 26 августа, около 12 часов дня. По словам пострадавшей, мужчина лет 30-35 на вид ехал с ней в одном вагоне от станции метро «Электросила». Он представился ей нейрохирургом клиники имени Алмазова и начал настойчиво приглашать попутчицу на осмотр спины. «Доктор» даже продиктовал женщине номер мобильного телефона для связи.

Проследовав за пассажиркой до станции «Площадь Восстания», «нейрохирург» вдруг решил провести осмотр незамедлительно — прямо в метрополитене. Правда, вместо спины мужчина устремился изучить другую часть тела пострадавшей, попытавшись стянуть с нее штаны.

Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге мужчина с ножом набросился на глухонемых пассажиров метро.

Читайте также

+18° Днём +22°
Ночью +14°
65.97
0.37 73.40
0.78
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

12:46
Кавалер преподнес Алене Кравец кольцо за 11 миллионов рублей — видео
12:37
Украинский корабль-разведчик побывал в зоне российских учений
12:31
«Одноклассники»: Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото
12:12
Победителей чемпионата профмастерства WorldSkills объявят в Казани
12:00
Представившийся врачом мужчина попытался стянуть штаны с пассажирки метро в Петербурге
11:50
«Купите ей юбочку!» Подписчики не поняли концертного наряда Бузовой — фото

Сейчас читают

«Как съемки порно»: 53-летняя Наталья Штурм оголилась на массаже — фото (18+)
«Я не перестану!» Волочкова попросила простить ей шпагаты
Звезда «Дома-2» Николай Должанский проиграл жену в карты и был избит

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги