Представившийся врачом мужчина попытался стянуть штаны с пассажирки метро в Петербурге

Мужчина, представившись нейрохирургом, попытался «осмотреть» пассажирку петербургского метро без ее согласия.

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Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в понедельник, 26 августа, около 12 часов дня. По словам пострадавшей, мужчина лет 30-35 на вид ехал с ней в одном вагоне от станции метро «Электросила». Он представился ей нейрохирургом клиники имени Алмазова и начал настойчиво приглашать попутчицу на осмотр спины. «Доктор» даже продиктовал женщине номер мобильного телефона для связи.

Проследовав за пассажиркой до станции «Площадь Восстания», «нейрохирург» вдруг решил провести осмотр незамедлительно — прямо в метрополитене. Правда, вместо спины мужчина устремился изучить другую часть тела пострадавшей, попытавшись стянуть с нее штаны.

Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге мужчина с ножом набросился на глухонемых пассажиров метро.