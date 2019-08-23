«Тебе идет!»: Собчак заподозрили в пластике груди, беременности и ожирении

Ксения Собчак не перестает хвастаться фотографиями из отпуска. На этот раз телеведущая разместила в Instagram снимок, на котором позирует в леопардовом купальнике. Образ знаменитости дополняют вьетнамки и соломенная шляпка. На фото звезда сидит на ярко-зеленой лужайке, сексуально поднеся к губам указательный палец. Однако нейтральное, на первый взгляд, фото, в очередной раз «взорвало» комментарии под постом.

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«Леопард выходит на охоту!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики Ксении Собчак как будто сговорились и начали подозревать телеведущую в… абсолютно разных вещах. По мнению первых, у звезды очень выпячен животик — это означает, что она беременна. По мнению вторых, знаменитость определенно сделала себе пластику груди. А по мнению третьих, шоувумен просто не следила за питанием на отдыхе и растолстела.

«Ксения, точно беременна?»

«Лучше бы не тити, а попу подкорректировала!»

«Вдруг откуда ни возьмись — появилась грудь. Это в комплекте с купальником идет?»

«Наела за лето сочные бочка! Можно откусить?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ксения Собчак заинтриговала пользователей «голым» фото.