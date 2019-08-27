Мемориальный комплекс «Форштадт» горит на Кубани

В Краснодарском крае вспыхнул мемориальный комплекс «Форштадт». Пожар произошел во вторник, 27 августа. Духовно-мемориальный комплекс находится в Армавире и является визитной карточкой города. Центром «Форштадта» стал пятнадцатиметровый Поклонный крест. Место привлекает не только верующих туристов, но и любителей красивых видов — комплекс расположен на возвышении, с которого открывается роскошный вид. Информацию о возгорании подтвердили в городской администрации.

«Форштадт» горит, несколько минут назад поступила заявка», — цитирует представителей администрации ТАСС.

К настоящему времени остается неизвестной точная площадь возгорания. Информации о причинах пожара и наличии пострадавших тоже нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что следователи выясняют причины пожара в древнем храме в центре Москвы.