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Мемориальный комплекс «Форштадт» горит на Кубани

, 16:11 76

Главная достопримечательность Армавира вспыхнула во вторник, 27 августа.

Фото : Kukarta.ru

В Краснодарском крае вспыхнул мемориальный комплекс «Форштадт». Пожар произошел во вторник, 27 августа. Духовно-мемориальный комплекс находится в Армавире и является визитной карточкой города. Центром «Форштадта» стал пятнадцатиметровый Поклонный крест. Место привлекает не только верующих туристов, но и любителей красивых видов — комплекс расположен на возвышении, с которого открывается роскошный вид. Информацию о возгорании подтвердили в городской администрации.

«Форштадт» горит, несколько минут назад поступила заявка», — цитирует представителей администрации ТАСС.

К настоящему времени остается неизвестной точная площадь возгорания. Информации о причинах пожара и наличии пострадавших тоже нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что следователи выясняют причины пожара в древнем храме в центре Москвы.

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