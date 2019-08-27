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ВИЧ-инфицированную мать, кормившую младенца грудью, не предупредили об опасности — адвокат

, 20:52 Эксклюзивное интервью 102

Помимо уголовного наказания женщине теперь грозит лишение родительских прав. Дело взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

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Фото, видео : PA Images\TASS

ВИЧ-инфицированная жительница Петербурга, кормившая грудью новорожденного ребенка, не знала об опасности передачи ему вируса. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала адвокат женщины Ольга Кривонос. Сейчас в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «заражение ВИЧ-инфекцией». Кроме того, суду предстоит решить вопрос о лишении ее родительских прав.

Шокирующая история произошла в мае 2019 года. По словам защитника, женщина узнала о своем диагнозе по телефону, и в силу своих недостаточных и искаженных представлений в области медицины не придала ему значения. Тем более, что никаких симптомов заболевания у нее не было, и чувствовала она себя хорошо. Вскоре она забеременела, но на учет в СПИД-центр так и не встала.

После рождения ребенка экспресс-тест показал, что младенец здоров, о чем врачи сообщили матери. Одновременно они предложили ей начать антиретровирусную терапию ребенку.

«Она не отказывалась, но просила сделать это попозже, поскольку у нее в голове сформировалось представление, что это химия ядовита, а ребеночек слишком слабый в настоящее время, чтобы его травить этой химией, искаженное у нее было понимание», — рассказала Ольга Кривонос.

Тем временем молодая мама, не подозревая об опасности, начала кормить ребенка грудью.

«Ее поместили вместе с ребенком в бокс совместного пребывания, при этом бутылочки с молочной смесью ей не вручили. Соответственно, она стала кормить ребенка грудью, это выявили врачи, стали говорить ей, чтобы она этого не делала, она, опять же руководствуясь своим субъективным восприятием и недостатком информации, продолжала кормить грудью», — объяснила адвокат.

Врачи роддома поставили в известность Комитет по здравоохранению, и буквально на следующий день после рождения ребенка органы опеки прияли решения отобрать его у матери. Сейчас он находится в доме малютки.

Тем временем женщину в роддоме посетил врач из СПИД-центра. По словам адвоката, когда ей объяснили все последствия и пути передачи ВИЧ-инфекции, она согласилась на терапию и для себя, и для ребенка и признала свое заблуждение.

«Хочу обратить внимание как защитник, что первые сутки после родов — это было не лучшее время для того, чтобы она объективно воспринимала информацию. Она считала, что она защищает своего ребенка. И она это говорит абсолютно искренне. Вот на тот момент. Сейчас абсолютно все действия, которые необходимо выполнить, чтобы вернуть ребенка, она делает, и свою ошибочность и заблуждения она признала. Она получила достаточную социальную и психологическую помощь», — отметила Ольга Кривонос.

Это дело взял на контроль Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Сотрудники родильного дома предъявили документ, в котором маме разъясняются медицинские и юридические последствия и риски, которые несет отказ от профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Конечно, нельзя сейчас не учитывать позицию самих родителей, и они намерены бороться за ребенка, готовы исправиться ради него. А я считаю, что это очень важно. Поэтому уверена, что суд разберется в обстоятельствах дела и примет верное решение в интересах ребенка», — заявила Кузнецова в телефонном интервью 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru о смерти 12-летней ВИЧ-инфицированной девочки, родители которой скрыли ее диагноз.

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