Самый старый мужчина в мире живет в Таиланде

Только ежедневные физические нагрузки могут продлить жизнь. Так, считает самый старый человек на планете. В свои 128 лет (вот, обратите внимание) он самостоятельно взбирается по лестнице на второй этаж и спускается с нее.

Рекордсмена зовут Он Пхан-чом-пху. Родился 9 апреля 1891 года в тайской провинции. Живет в деревне, в собственном доме вместе с женой, которая, кстати, моложе его на 58 лет (ей 70). У них 7 детей и 11 внуков. На здоровье мужчина не жалуется. Обладает здравым умом и хорошей памятью. Ест натуральную пищу и в меру сил помогает «молодой» супруге по хозяйству.

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