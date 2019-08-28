  1. Пятый канал
  4. Самый старый мужчина в мире живет в Таиланде

Самый старый мужчина в мире живет в Таиланде

, 8:05 Эфирная новость 47

В свои 128 лет он самостоятельно взбирается по лестнице на второй этаж и спускается с неё.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : khaosod.co.th, 5-tv.ru

Только ежедневные физические нагрузки могут продлить жизнь. Так, считает самый старый человек на планете. В свои 128 лет (вот, обратите внимание) он самостоятельно взбирается по лестнице на второй этаж и спускается с нее.

Рекордсмена зовут Он Пхан-чом-пху. Родился 9 апреля 1891 года в тайской провинции. Живет в деревне, в собственном доме вместе с женой, которая, кстати, моложе его на 58 лет (ей 70). У них 7 детей и 11 внуков. На здоровье мужчина не жалуется. Обладает здравым умом и хорошей памятью. Ест натуральную пищу и в меру сил помогает «молодой» супруге по хозяйству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская певица Ирина Дубцова раскрыла свой секрет молодости.

Читайте также

+14° Днём +24°
Ночью +12°
66.26
0.29 73.61
0.21
Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

Последние новости

8:33
Итоги WorldSkills в Казани: самые яркие моменты битвы профессионалов
8:26
На спикера Рады Парубия заведено дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
8:11
«Она взволнована!» Дочь Кейт Миддлтон будет опекать в школе ее старший брат
8:05
Самый старый мужчина в мире живет в Таиланде
7:48
В Волгограде девять человек пострадали при опрокидывании автобуса — фото
7:36
Мощный ландшафтный пожар под Ростовом-на-Дону потушен

Сейчас читают

Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!
Неожиданно! У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась еще одна дочка
«Пытаются откормить»: Родные встревожены худобой Анастасии Волочковой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги