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«Вредность старит»: Ирина Дубцова раскрыла свой секрет молодости

, 10:07 Фото 228

Певица рассказала, что ей помогает бороться с возрастными изменениями.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев

Певица Ирина Дубцова много лет остается одной из самых красивых женщин российской эстрады. При этом выпускница «Фабрики звезд», вопреки слухам, никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Артистка рассказала изданию Teleprogramma.pro о том, что помогает ей сохранять естественную красоту.

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Как оказалось, главный секрет успеха в борьбе за внешний вид — высокая квалификация косметолога. Различные вспомогательные процедуры, сообщает Дубцова, выполненные грамотным специалистом, дают просто поразительный успех.

«Я теперь обожаю свое лицо без макияжа. Процедуры, проведенные правильным доктором, позволяют мне не носить в обычной жизни тональный крем и пудру», — поделилась Ирина.

Кроме того, певица настоятельно рекомендует избавляться от негативного восприятия мира и вечного недовольства окружающими. Как отмечает звезда, «вредность старит».

«Здоровый румянец на щечках бывает только у добрых девочек», — утверждает Дубцова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, невероятной красотой в свои 54 года может похвастаться и итальянская актриса Моника Беллуччи.

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«Вредность старит»: Ирина Дубцова раскрыла свой секрет молодости

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