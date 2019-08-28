Церемония закрытия чемпионата WorldSkills прошла в Казани

Церемония закрытия 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills завершилась в Казани во вторник, 27 августа.

Победителей наградили золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Конкурсанты, показавшие выдающиеся результаты, отмечены медалями «За высшее мастерство», премией имени Альберта Видала и наградой «Лучший представитель страны».

На стадион «Казань Арена» прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства выступил перед участниками международных соревнований и встретился с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

«Так мы вместе сможем ответить на вызовы наступающей технологической эпохи, обеспечить устойчивое развитие, сформировать условия для повышения благосостояния людей», — отметил Владимир Путин важность чемпионата WorldSkills.

В церемонии закрытия приняли участие исполнители Леван Горозия, Димаш Кудайберген, Zventa Sventana, Brio Sonores, Loboda и Филипп Киркоров. В финале состоялась передача флага чемпионата представителям Китая. Именно там в 2021 году состоится WorldSkills Shanghai.

Чемпионат WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа, в нем участвовали 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Они соревновались по 56 компетенциям. Россию представили 63 конкурсанта. На счету российской сборной 22 медали, заняв второе место в медальном зачете.

«Национальная сборная России завоевала 14 золотых, четыре серебряные, четыре бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, обеспечив себе второе место в медальном зачете. Первое место заняла сборная Китая, а третье — сборная Южной Кореи», — говорится в сообщении пресс-службы союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Следующие международные соревнования WorldSkills пройдут в Китае в 2021 году. Во время церемонии принять в них участие пригласил лично китайский лидер Си Цзиньпин. Видео обращение было показано на больших экранах стадиона «Казань Арена».

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о влиянии WorldSkills на среднее профобразование в России.