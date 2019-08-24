Васильева рассказала о влиянии WorldSkills на среднее профобразование в России

Ольга Васильева — министр просвещения России — рассказала о влиянии WorldSkills на образование в России. По мнению политика, участие в международном движении дало толчок развитию среднего профобразования в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, мы достойно подготовились. Наше вхождение в движение Worldskills дало очень большой толчок в развитии среднего профессионального образования в стране. Это самый главный, наверное, итог нашего участия », — сообщила министр просвещения в Казани на 45-м чемпионате WorldSkills.

По словам Ольги Васильевой, министры образования и труда из других государств по достоинству оценили подготовку и навыки российских участников.

« Звучали очень высокие оценки по качеству подготовки наших конкурсантов и вообще нашего среднего профессионального образования» , — утверждает министр просвещения.

В свою очередь спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заявил, что наша страна проводит мировой чемпионат WorldSkills на хорошем уровне, благодаря слаженной работе и доверию со стороны других государств.

«Семь лет назад, когда Россия вступила в WorldSkills, мы не понимали, о чем тут идет речь, это была совершенно не понятная, не известная для нас система. Мы организовали хорошую и сильную команду, хорошую систему и мы проводим достаточно хороший чемпионат здесь в Казани», — отметил Песков.

WorldSkills 2019 проходит в Казани с 22–27 августа. По информации организаторов в мероприятии за все время примут участие порядка 200 тысяч человек. Соревнования пройдут в 56 компетенциях.

WorldSkills International — международное ассоциация, которая через проведение соревнований по всему миру, пытается популяризовать рабочие профессии и повысить их статус на рынке труда. Россия вступила в организацию в 2012 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в столице Татарстана стартовал Чемпионат мира по профессионально мастерству WorldSkills Kazan 2019.