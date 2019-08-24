Васильева рассказала о влиянии WorldSkills на среднее профобразование в России

Ольга Васильева — министр просвещения России — рассказала о влиянии WorldSkills на образование в России. По мнению политика, участие в международном движении дало толчок развитию среднего профобразования в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ольги Васильевой, министры образования и труда из других государств по достоинству оценили подготовку и навыки российских участников.
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В свою очередь спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заявил, что наша страна проводит мировой чемпионат WorldSkills на хорошем уровне, благодаря слаженной работе и доверию со стороны других государств.
WorldSkills 2019 проходит в Казани с 22–27 августа. По информации организаторов в мероприятии за все время примут участие порядка 200 тысяч человек. Соревнования пройдут в 56 компетенциях.
WorldSkills International — международное ассоциация, которая через проведение соревнований по всему миру, пытается популяризовать рабочие профессии и повысить их статус на рынке труда. Россия вступила в организацию в 2012 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в столице Татарстана стартовал Чемпионат мира по профессионально мастерству WorldSkills Kazan 2019.