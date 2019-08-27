Крупный пожар произошел днем во вторник, 27 августа, в городе Филадельфия в штате Пенсильвания (США). Пламя охватило крышу храма Большого библейского пути, который расположен на пересечении 52-й улицы и улицы Уоррена около трех часов дня.

На место прибыли экстренные службы. Воспитанники расположенного внутри религиозного учреждения детского сада были экстренно эвакуировано.

Храм Большого библейского пути полыхает в Филадельфии 1/3 Twitter @ThielAdam 2/3 Twitter @ThielAdam 3/3 Twitter @ThielAdam

Тушение происходит, как с земли, так и при помощи огромных кранов. На месте работают несколько десятков пожарных.

Сообщений о погибших или пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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