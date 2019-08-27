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Храм Большого библейского пути полыхает в Филадельфии

, 23:14 Видео 19

Шокирующие кадры поступают из самого большого города штата Пенсильвания.

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Фото, видео : Twitter @PhillyFireDept, @RosemaryConnors

Крупный пожар произошел днем во вторник, 27 августа, в городе Филадельфия в штате Пенсильвания (США). Пламя охватило крышу храма Большого библейского пути, который расположен на пересечении 52-й улицы и улицы Уоррена около трех часов дня.

На место прибыли экстренные службы. Воспитанники расположенного внутри религиозного учреждения детского сада были экстренно эвакуировано.

Храм Большого библейского пути полыхает в Филадельфии

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Twitter @ThielAdam

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Twitter @ThielAdam

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Twitter @ThielAdam

Тушение происходит, как с земли, так и при помощи огромных кранов. На месте работают несколько десятков пожарных.

Сообщений о погибших или пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в мемориальном комплексе «Форштадт» на Кубани.

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