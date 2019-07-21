«Мурашки по телу»: Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги из фильма «Звезда родилась»

Дочь певицы Алсу 11-летняя Микелла Абрамова исполнила хит Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма «Звезда родилась». Юная артистка опубликовала видео на своей странице в Instagram.

«Испробовала мою новую укулеле🎸 Звучит классно. Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного Леди Гаги вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего», — написала с юмором Микелла.

Подписчики пришли в восторг от исполнения Микеллы, своими впечатлениями от услышанного они поделились в комментариях:

«Как перестать слушать? Мурашки по всему телу! Этот голос я узнаю из миллиона!»

«Хороша! Молодцы родители, не дали упасть духом талантливому ребенку!»

«Безумно талантливая, одно удовольствие слушать»;

«Оуу, шикардос! Релакс прямо»;

«Боже, какая прелесть!» — написали фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Брэдли Купера.