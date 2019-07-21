«Мурашки по телу»: Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги из фильма «Звезда родилась»

, 14:00 Видео 332

Юная исполнительница поделилась видео на своей странице в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @mikellaabramova

Дочь певицы Алсу 11-летняя Микелла Абрамова исполнила хит Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма «Звезда родилась». Юная артистка опубликовала видео на своей странице в Instagram.

«Испробовала мою новую укулеле🎸 Звучит классно. Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного Леди Гаги вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего», — написала с юмором Микелла.

Подписчики пришли в восторг от исполнения Микеллы, своими впечатлениями от услышанного они поделились в комментариях:

«Как перестать слушать? Мурашки по всему телу! Этот голос я узнаю из миллиона!»

«Хороша! Молодцы родители, не дали упасть духом талантливому ребенку!»

«Безумно талантливая, одно удовольствие слушать»;

«Оуу, шикардос! Релакс прямо»;

«Боже, какая прелесть!» — написали фолловеры.

Климова растрогала фанатов видео с трехлетней дочерью

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Брэдли Купера.

Читайте также

+24° Днём +24°
Ночью +12°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!

Последние новости

15:14
Неисправность на путях привела к задержкам «Сапсанов»
15:01
Как снимался фильм «Москва слезам не верит» — пять интересных фактов
14:49
Сильная простуда не позволила Асмус пойти с дочерью на «Короля льва»
14:35
Видео: Первая дневная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге
14:29
Стало известно, кого сыграет Анджелина Джоли в новом фильме Marvel
14:14
МЧС Белоруссии не смогло пройти мимо Instagram Леди Гаги

Сейчас читают

Певица Согдиана не хочет рожать третьего ребенка за границей
Перед своей гибелью принцесса Диана прекратила разговаривать с матерью
«Копия папы»: Повзрослевшего сына Хворостовского сравнивают с отцом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги