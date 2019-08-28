Первым делом самолеты: Путин предложил Эрдогану купить Су-57

В первый день работы международного авиакосмического салона в Жуковском самое большое внимание было приковано к трем новинкам.

Пассажирский лайнер МС-21, у него мировая премьера. Он готов конкурировать с самыми ходовыми моделями Boeing-737 и Airbus А320. Далее, для МАКСа частично рассекретили самый современный истребитель — Су-57. Его можно рассмотреть вблизи, на стенде. Все кроме кабины. И, для гурманов — новый вертолет Ансат в комплектации — Aurus. Салон от российского бизнес-седана поставили на российский вертолет.

На МАКС пригласили делегации из 65 стран мира. Самая представительная сегодня была из Турции во главе с президентом Эрдоганом.

«Это Су-57?.. А он уже летает?» — спросил Эрдоган у Путина во время осмотра экспозиции авиасалона.

«Летает», — подтвердил российский президент.

«А его можно купить?» — поинтересовался Эрдоган.

«Можете купить», — улыбнулся Путин после небольшой паузы, а затем рассмеялся вместе с турецким лидером.

Турция как раз накануне отказалась от покупки американского ЭФ-35 и теперь вынуждена искать замену. Около новейшей российской «сушки» президенты провели довольно много времени.

«Самолет СУ-57 пятого поколения», — рассказывает пилот.

«Почему волнуется товарищ капитан?» — интересуется тут же Эрдоган.

«Он привык к другой работе», — тут же поддержал пилота Владимир Путин.

На всякий случай Эрдоган приценился и к Aurus-вертолету. Ему тут же рассказали, что как раз сейчас действует специальное предложение.

«Восемь миллионов долларов с учетом того, что машину дадим в подарок».

«Ок!» — тут же согласился предприимчивый турецкий лидер.

В соседнем ангаре вместе осмотрели впервые представленный макет лайнера CR929. Широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, который Россия разрабатывает вместе с китайской стороной. Новые модели, возможно, будут делать уже совместно с Турцией.

Виктор Синеок расскажет подробности.