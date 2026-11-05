Одна чашка против болезней печени: ученые раскрыли неожиданную пользу кофе

Одна чашка кофе в день может быть полезна для здоровья печени

Регулярное употребление кофе может быть связано со снижением риска заболеваний печени почти наполовину. Работа опубликована в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology.

К такому выводу пришли исследователи медицинского центра Cedars-Sinai, изучившие влияние популярного напитка на здоровье органа. Согласно результатам работы, положительная связь наблюдалась даже у людей, выпивавших всего одну чашку кофе в день.

Особенно интересным оказалось то, что потенциальная польза обнаруживалась не только у обычного, но и у кофе без кофеина.

Это позволило ученым предположить, что защитные свойства напитка могут быть связаны с другими веществами, содержащимися в кофейных зернах.

Насколько кофе полезен для печени

Исследователи обнаружили, что употребление кофе было связано со снижением риска проблем с печенью на величину до 47%.

При этом положительная связь прослеживалась уже при употреблении примерно 240 миллилитров напитка ежедневно. Это соответствует одной стандартной кружке кофе.

Наиболее выраженные результаты наблюдались среди участников, выпивавших около 1,2 литра напитка в сутки, то есть примерно пять чашек. Однако ученые не утверждают, что ради здоровья печени необходимо увеличивать потребление кофе до такого количества.

Исследование показывает статистическую связь между привычкой пить кофе и состоянием печени, но не доказывает, что напиток самостоятельно предотвращает развитие заболеваний.

Кроме того, большие объемы кофе могут сопровождаться избыточным поступлением кофеина, который подходит не всем.

Почему кофе без кофеина тоже может защищать печень

Одним из наиболее интересных результатов исследования стала связь употребления кофе без кофеина с более благоприятными показателями здоровья печени.

Ученые обнаружили, что потенциальная польза сохранялась независимо от содержания кофеина. Это позволяет предположить, что определенную роль могут играть другие соединения, присутствующие в кофейных зернах.

Таким образом, людям, которые плохо переносят кофеин, необязательно выбирать обычный кофе исключительно ради предполагаемой пользы для печени.

При этом исследование не позволяет установить, какие именно компоненты напитка обеспечивают наблюдаемую связь.

Влияет ли сахар в кофе на здоровье печени

Специалисты также изучили, меняются ли результаты при добавлении сахара. Выяснилось, что подслащивание напитка не приводило к существенному исчезновению общей положительной связи между употреблением кофе и состоянием печени.

Однако исследователи обнаружили признаки того, что добавленный сахар может быть связан с некоторым усилением воспалительных процессов в печени. Поэтому специалисты советуют не злоупотреблять сладкими добавками.

Например, можно постепенно сокращать количество сахара или использовать для вкуса корицу и небольшое количество молока.

Кофе может снижать риск диабета второго типа

Кофе связывают не только со здоровьем печени, но и с меньшей вероятностью развития диабета второго типа. В обзорах исследований такая связь наблюдалась как для обычного кофе, так и для напитка без кофеина.

Возможную роль могут играть полифенолы и другие биологически активные вещества кофейных зерен, которые влияют на обмен глюкозы и чувствительность тканей к инсулину.

Кофе связан со здоровьем сердца

Умеренное употребление кофе также связывают с более низким риском некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. В обзоре 2017 года употребление примерно трех чашек в день ассоциировалось с меньшим риском сердечно-сосудистой смертности, ишемической болезни сердца и инсульта.

Более свежая позиция Американской кардиологической ассоциации, опубликованная в 2026 году, также отмечает, что умеренное употребление кофеина у некоторых людей может быть связано с меньшим риском сердечной недостаточности, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

При этом большие дозы кофеина могут повышать давление и провоцировать нарушения сердечного ритма у некоторых людей.

Может поддерживать работу мозга

Еще одно направление исследований связано с нервной системой. Регулярное употребление кофе ассоциируют с меньшей вероятностью развития некоторых нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Паркинсона. Подобные связи обнаруживали и для болезни Альцгеймера, хотя механизмы потенциального защитного эффекта пока изучаются.

При этом кофеин дает и более быстрый эффект: небольшие и умеренные дозы могут временно повышать бодрость, внимание и способность концентрироваться.

Кофе может влиять на кишечник

Исследователи обращают внимание и на возможную связь кофе с микробиомом кишечника. В исследовании, о котором сообщала Гарвардская школа общественного здравоохранения, у людей, регулярно употреблявших кофе, обнаруживали более высокое количество некоторых видов бактерий кишечника.

Сколько кофе можно пить каждый день

Исследование показало, что благоприятная связь со здоровьем печени наблюдалась уже при употреблении одной чашки напитка в сутки. Поэтому увеличивать количество кофе только ради потенциального защитного эффекта не требуется.

Людям, которые испытывают неприятные ощущения после кофеина, можно выбирать напиток без него. Также следует учитывать индивидуальную переносимость кофе, особенности здоровья и рекомендации врача.

Особенно важно помнить, что кофе не является лекарством и не заменяет лечение уже имеющихся заболеваний печени.

Ученые рассматривают его употребление как один из возможных факторов, связанных с более благоприятным состоянием органа.

Однако снижение риска заболеваний печени зависит от множества обстоятельств, включая питание, образ жизни и общее состояние здоровья.

Главный вывод исследования заключается в том, что даже умеренное регулярное употребление кофе может быть связано с пользой для печени. При этом речь идет о возможном профилактическом эффекте, а не о гарантированной защите от заболеваний.

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