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Божена Рынска хочет найти опекуна для нерожденной дочери

, 5:55 388

Журналистка попросила помощи у юристов в соцсети.

Фото : Instagram @bozhenarynska

Недавно известная российская журналистка Божена Рынска заявила, что у нее появится дочь от Игоря Малашенко. По ее словам, девочку вынашивает суррогатная мать. Однако даже скорое материнство, судя по всему, не помогает Божене выйти из глубочайшей депрессии.

Журналистка опубликовала в Facebook пост, в котором попросила помощи у юристов. Рынска хочет найти опекуна для нерожденной дочки.

«Друзья-юристы, нужен ваш совет. Квартиры мои завещаны ребенку. На случай, если я не смогу справиться с черным отчаяньем, и депрессия меня отправит на тот свет. Я бы хотела, чтобы опекуном и мамой стала моя подруга, которой я доверяю», — написала Божена Рынска.

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Многие подписчики поддержали женщину в комментариях и посоветовали, чтобы она не упускала свой шанс начать новую жизнь.

«Вам дан второй шанс начать все сначала, вместе с ним, дар своего рода»;

«Есть огромный стимул жить»;

«Не предавайте ее хотя бы вы. Пожалейте ее», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Малашенко решила напомнить о себе и стать красивее.

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