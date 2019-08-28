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  4. Владивосток потонул в потоке грязи и камней

Владивосток потонул в потоке грязи и камней

, 9:29 53

Город стремительно меняет облик из-за дождей. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но пока устранить последствия разгула стихии не удается даже с помощью тяжелой техники.

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Фото, видео : ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

Эти кадры сейчас приходят из Владивостока. Бурные потоки грязи и камней, озера на месте перекрестков — город стремительно меняет облик из-за дождей.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но пока устранить последствия разгула стихии не удается даже с помощью тяжелой техники. В разных местах то и дело сползает грунт. Из-за этого город сейчас разделен на десятки островов, выбраться их которых можно только пешком. Местные жители, рискнувшие выйти на улицу, оказываются в плену у стихии.

«Шум воды, потом со слов — это дорога. Это жесть, конечно. Вот мы пять минут назад сюда приехали, машину поставили. И все и не можем», — рассказывают жители.

Движение в некоторых районах по-прежнему парализовано, на дорогах — десятки поваленных деревьев, разбитые машины. Детские сады закрыты. Если ситуация в ближайшее время не улучшится, спасатели начнут эвакуацию населения.

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