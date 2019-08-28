Билли Айлиш проспала свою победу на премии MTV Video Music Awards

Американская певица Билли Айлиш проспала престижную премию MTV Video Music Awards. О конфузе популярная 17-летняя артистка рассказала на своей странице в Instagram.

При этом, Айлиш победила сразу в трех номинациях, в частности, ее признали «Лучшей новой артисткой».

Но пока в США шло награждение, сама певица крепко спала в Москве — первые гастроли в России для певицы оказались важнее церемонии награждения. К ситуации она отнеслась с юмором и поблагодарила организаторов премии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбылась мечта дочери Алсу - Микелла увидела своего кумира Билли Айлиш даже успела немного пообщаться с ней за кулисами до начала выступления.