«Расплакалась на сцене»: Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва

Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва

Канадская певица Селин Дион дала первый за более чем шесть лет концерт. Об этом сообщает газета The Guardian.

Свое возвращение канадская звезда начала с концерта в Париже. Во время выступления она не смогла сдержать слез.

«Селин Дион расплакалась на сцене в Париже во время своего первого живого выступления за более чем шесть лет», — отмечает издание.

Со сцены артистка напомнила поклонникам о данном ею слове — вернуться. В последний раз полноценный концерт она отыграла в 2020-м в рамках тура, однако продолжить его не смогла. Спустя два года врачи поставили ей диагноз «синдром мышечной скованности», после чего певица исчезла из публичного пространства.

Парижское выступление открыло серию из 26 концертов. Изначально планировалось лишь десять, но билеты разлетелись так быстро, что организаторы решили добавить даты.

Еще в конце августа появление Дион в столице Франции произвело фурор. Она вышла к поклонникам у отеля и впервые за долгое время пообщалась с ними.

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