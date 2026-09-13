«Расплакалась на сцене»: Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Певица растрогалась в Париже во время первого живого выступления.

Селин Дион вернулась на сцену в Париже — почему расплакалась

Фото: www.globallookpress.com/Jean-Claude Cohen

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Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва

Канадская певица Селин Дион дала первый за более чем шесть лет концерт. Об этом сообщает газета The Guardian.

Свое возвращение канадская звезда начала с концерта в Париже. Во время выступления она не смогла сдержать слез.

«Селин Дион расплакалась на сцене в Париже во время своего первого живого выступления за более чем шесть лет», — отмечает издание.

Со сцены артистка напомнила поклонникам о данном ею слове — вернуться. В последний раз полноценный концерт она отыграла в 2020-м в рамках тура, однако продолжить его не смогла. Спустя два года врачи поставили ей диагноз «синдром мышечной скованности», после чего певица исчезла из публичного пространства.

Парижское выступление открыло серию из 26 концертов. Изначально планировалось лишь десять, но билеты разлетелись так быстро, что организаторы решили добавить даты.

Еще в конце августа появление Дион в столице Франции произвело фурор. Она вышла к поклонникам у отеля и впервые за долгое время пообщалась с ними.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская поп-исполнительница Леди Гага стала матерью. Папарацци заметили артистку и ее жениха, предпринимателя Майкла Полански, с младенцем в Северной Калифорнии. Представители пары пока не раскрывали подробности появления ребенка на свет. Его имя, пол и точная дата рождения остаются неизвестными.

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