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  4. В России создадут вертолет на основе разработок КБ Миля

В России создадут вертолет на основе разработок КБ Миля

, 8:40 Видео 152

Холдинг «Вертолеты Россия» анонсирует разработку как «принципиально новую машину».

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Фото, видео : avia.pro, ТАСС / Марина Лысцева, © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Новый вертолет, основанный на проектах конструкторского бюро Миля, создадут в России. Об этом заявил директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов.

Представитель компании отметил, что при разработке нового летательного аппарата будут также использоваться идеи Казанского вертолетного завода и конструкторского бюро Камова. Шибитов пообещал, что новый вертолет станет «принципиально новой машиной».

«Это будет машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», — цитирует специалиста РИА Новости.

Кроме того, проект предусматривает «научно технический задел», который должен обеспечить большую скорость полета. Наработки, которые появятся в процессе создания летательного аппарата, планируется использовать при создании нового коммерческого вертолета.

Отдельно Шибитов отметил, что «Вертолеты России» уже проводили научно-исследовательскую работу в аналогичной сфере — ее результатом стало создание летающей лаборатории на базе Ми-24.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стало известно о способностях модернизированного истребителя «Супер Сухой».

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