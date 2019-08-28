В России создадут вертолет на основе разработок КБ Миля

Новый вертолет, основанный на проектах конструкторского бюро Миля, создадут в России. Об этом заявил директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов.

Представитель компании отметил, что при разработке нового летательного аппарата будут также использоваться идеи Казанского вертолетного завода и конструкторского бюро Камова. Шибитов пообещал, что новый вертолет станет «принципиально новой машиной».

«Это будет машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», — цитирует специалиста РИА Новости.

Кроме того, проект предусматривает «научно технический задел», который должен обеспечить большую скорость полета. Наработки, которые появятся в процессе создания летательного аппарата, планируется использовать при создании нового коммерческого вертолета.

Отдельно Шибитов отметил, что «Вертолеты России» уже проводили научно-исследовательскую работу в аналогичной сфере — ее результатом стало создание летающей лаборатории на базе Ми-24.

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