Модернизированные истребители «Супер Сухой» поступят на вооружение Воздушно-космических сил России. Министерство обороны РФ уже сформировало заказ на первую партию Су-30СМ1, сообщают «Известия».

Известно, что машины дорабатывались с учетом эксплуатационных характеристик и опыта, приобретенного в ходе сирийской операции. Су-30СМ1 оснастили новыми силовыми установками АЛ-41Ф1С по аналогии с Су-35. Этот тип двигателя позволяет истребителю выполнять сложнейшие фигуры пилотажа — зависать и сбрасывать скорость, как вертолет. Помимо прочего, «Супер Сухой» получил новые радары, благодаря которым машина станет более маневренной и эффективной при выполнении боевой задачи.

Отмечается, что первые Су-30СМ1 Военно-космические силы получат уже в 2020 году. А в 2021-м из модернизированных истребителей сформируют новую эскадрилью. В обозримом будущем все самолеты серии Су-30СМ будут доработаны до стандарта СМ1.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два новейших МиГ-35 поступили в ВКС России.