Forbes составил рейтинг богатейших российских семей

Журнал Forbes назвал самые состоятельные российские семьи.

Первое место в соответствующем рейтинге второй год подряд занимает семья Гуцериевых, совокупное состояние членов которой оценивается в 5,65 миллиарда долларов. При этом издание отмечает, что общий капитал Гуцериевых уменьшился на 320 миллионов долларов по сравнению с 2018 годом, а богатство сына основателя группы «Самфар» Михаила Гуцериева Саида удвоилось. В январе отец передал наследнику свою долю в активах группы, а дядя Саит-Салам — доли в нефтяных компаниях и сети «М. Видео».

На второй строчке в рейтинге расположилась семья Ротенбергов. Общее состояние братьев Бориса и Аркадия, а также детей последнего Игоря и Лилии составляет 5,18 миллиарда долларов. Тройку богатейших фамилий замыкает семья первого президента республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Состояние его сыновей Радика и Айрата за год увеличилось на 320 миллионов долларов и достигло отметки 2,8 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о рейтинге доходов российский певцов за 2018 год, который составил Forbes.