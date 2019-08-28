Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

В сети опубликовано видео тренировочного полета истребителя пятого поколения Су-57, в ходе которого самолет выполнил фигуру высшего пилотажа «плоский штопор», пишет RT.

На кадрах собраны момент взлета крылатой машины, сложнейшие элементы пилотирования в воздухе и посадка.

Управляемый штопор заключается в движении по нисходящей спиральной траектории одновременным вращением. Плоским его называют из-за угла продольной оси самолета к горизонту — менее 30 градусов.

Новейший Су-57 стал одним из «гвоздей» программы авиасалона МАКС-2019. Главный гость международной авиационной выставки президент Турции Реджеп Эрдоган выразил заинтересованность в покупке российских истребителей вместо американских F-35.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео укороченной посадки Су-57 перед МАКС-2019.