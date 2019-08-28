Видео: один человек погиб при обрушении здания в Новосибирске

Остается неизвестной судьба двоих рабочих, оказавшихся под завалами рухнувшего здания в Новосибирске. Строящийся дом обрушился утром в среду, 28 августа.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному факту. Один рабочий, попавший под завалы, погиб, один пострадал. В каком состоянии находятся остальные и живы ли они, в настоящее время неизвестно.

На месте происшествия продолжают работать спасатели — число специалистов увеличилось до 143 человек. В поисково-спасательных работах применяется новейшее оборудование.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, причиной трагедии могло стать несоблюдение требований при строительстве.