Главу офиса Зеленского застали спящим на коленях спутницы в аэропорту Франции

Руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана застали во французском аэропорту спящим на коленях спутницы, сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Николов.
Он сообщил, что один из вероятных кандидатов на пост украинского премьера летал на свадьбу друзей — юриста Андрея Довбенко и Анны Огренчук.
Глава офиса Зеленского пропустил торжества в Киеве по случаю Дня независимости Украины, которые прошли 23 и 24 августа. Ранее Богдан прокомментировал поездку на французский курорт и заявил, что свободное от работы время «куда хочу, туда иду».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого Зеленский видит на посту премьер-министра Украины.