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  4. Главу офиса Зеленского застали спящим на коленях спутницы в аэропорту Франции

Главу офиса Зеленского застали спящим на коленях спутницы в аэропорту Франции

, 14:57 Видео 132

Один из вероятных кандидатов на пост премьер-министра Украины пропустил празднование Дня независимости страны в Киеве ради свадьбы друзей в Сен-Тропе.

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Фото, видео : Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС, Facebook @Юрий Николов

Руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана застали во французском аэропорту спящим на коленях спутницы, сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Николов.

Он сообщил, что один из вероятных кандидатов на пост украинского премьера летал на свадьбу друзей — юриста Андрея Довбенко и Анны Огренчук.

«Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения „приватных“ кандидатов в Кабмин (фото мне скинули анонимно)», — написал Николов.

Facebook @Юрий Николов

Глава офиса Зеленского пропустил торжества в Киеве по случаю Дня независимости Украины, которые прошли 23 и 24 августа. Ранее Богдан прокомментировал поездку на французский курорт и заявил, что свободное от работы время «куда хочу, туда иду».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого Зеленский видит на посту премьер-министра Украины.

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