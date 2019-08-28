Главу офиса Зеленского застали спящим на коленях спутницы в аэропорту Франции

Руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана застали во французском аэропорту спящим на коленях спутницы, сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Николов.

Он сообщил, что один из вероятных кандидатов на пост украинского премьера летал на свадьбу друзей — юриста Андрея Довбенко и Анны Огренчук.

«Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения „приватных“ кандидатов в Кабмин (фото мне скинули анонимно) », — написал Николов.

Facebook @Юрий Николов

Глава офиса Зеленского пропустил торжества в Киеве по случаю Дня независимости Украины, которые прошли 23 и 24 августа. Ранее Богдан прокомментировал поездку на французский курорт и заявил, что свободное от работы время «куда хочу, туда иду».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого Зеленский видит на посту премьер-министра Украины.