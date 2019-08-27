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Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины

, 15:24 Фото 55

Правительство Незалежной может возглавить заместитель руководителя президентского офиса Алексей Гончарук.

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Фото, видео : Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Владимир Зеленский определился с кандидатурой на пост главы правительства Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию украинских СМИ, глава государства намерен предложить парламенту назначить на должность премьер-министра замруководителя своего офиса Алексея Гончарука.

Как ожидается, консультации по другим кандидатурам в кабинет министров Зеленский проведет со своей командой в среду, 28 августа.

Алексей Гончарук юрист по образованию, имеет докторскую степень. Ему 35 лет, в офисе Зеленского работает с 28 мая и отвечает за блок экономического развития и реформы. В 2014 году баллотировался в Верховную раду Украины от партии «Сила людей», которая в парламент не прошла.

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Избранный 21 июля в ходе внеочередных выборов новый состав Верховной рады должен сформировать парламентскую коалицию до 29 сентября. После чего до 29 октября на утверждение парламента должна быть внесена кандидатура премьер-министра.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в день парламентских выборов Владимир Зеленский заявлял, что правительство Украины должен возглавить не политик, а экономист, который ранее никак не был связан с властью.

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