Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины

Владимир Зеленский определился с кандидатурой на пост главы правительства Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию украинских СМИ, глава государства намерен предложить парламенту назначить на должность премьер-министра замруководителя своего офиса Алексея Гончарука.

Как ожидается, консультации по другим кандидатурам в кабинет министров Зеленский проведет со своей командой в среду, 28 августа.

Алексей Гончарук юрист по образованию, имеет докторскую степень. Ему 35 лет, в офисе Зеленского работает с 28 мая и отвечает за блок экономического развития и реформы. В 2014 году баллотировался в Верховную раду Украины от партии «Сила людей», которая в парламент не прошла.

Украинский корабль-разведчик побывал в зоне российских учений

Избранный 21 июля в ходе внеочередных выборов новый состав Верховной рады должен сформировать парламентскую коалицию до 29 сентября. После чего до 29 октября на утверждение парламента должна быть внесена кандидатура премьер-министра.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в день парламентских выборов Владимир Зеленский заявлял, что правительство Украины должен возглавить не политик, а экономист, который ранее никак не был связан с властью.