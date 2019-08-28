«Запатентуй!» Виктория Дайнеко вышла на сцену в разных туфлях

Виктория Дайнеко, похоже, неожиданно для себя ввела новую моду на обувь. На одном из последних концертов певица по рассеянности вынуждена была выйти на сцену в разных туфлях, но публике идея показалась очень привлекательной.

На своей странице в Instagram выпускница «Фабрики звезд» объяснила, что накладка произошла из-за ее чрезвычайно насыщенного графика.

« Поспав 4 часа в Сибае, еду на машине в Магнитогорск, лечу в Москву, с самолета сразу еду по делам, которые затягиваются до шести вечера, но в 8:15 уже выход на сцену… » — рассказывает Дайнеко.

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Instagram @victoriadaineko

Дома, перекусывая на ходу, рассказывает певица, она второпях находит в чемоданах нужный костюм, подбирает с полу туфли, складывает все в месте и мчится в «Вегас».

«20 минут до выхода на сцену в прямом эфире. Достаю туфли из чехла — СЮРПРИЗ! Один туфель из одной пары, второй из другой. Удача была в том, что это был правый и левый и длинна каблука совпала», — пишет певица.

Однако поклонникам досадную ошибку артистки восприняли как ценную идею и новое веяние в моде, лишь некоторые посочувствовали Виктории, подвергающей себя почти космическим нагрузкам.

«Получилось клево!»

«Вот так и появился новый тренд. Ну, а что? Прикольно».

«Может быть ты начала новую модную линию в обуви. Запатентуй!»

«Я всегда говорил, что надо туфли разные носить».

«Бедненькая… Вика, родная, отдыхай, пожалуйста, почаще!»

«Удивительно, что при таком темпе вы их вообще не забыли надеть!» — пишут пользователи.

А некоторым вообще все равно в каких туфлях выступает Дайнеко.

«Уффф, ножки твои, ножки!» — восклицает один из фанатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Дайнеко сопроводила свои размышления о том, что личная жизнь не должна быть публичной, фотографией в ванне.