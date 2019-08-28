«Запатентуй!» Виктория Дайнеко вышла на сцену в разных туфлях

Виктория Дайнеко, похоже, неожиданно для себя ввела новую моду на обувь. На одном из последних концертов певица по рассеянности вынуждена была выйти на сцену в разных туфлях, но публике идея показалась очень привлекательной.
На своей странице в Instagram выпускница «Фабрики звезд» объяснила, что накладка произошла из-за ее чрезвычайно насыщенного графика.
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Почему отдыхавшая на Средиземноморье Анастасия Волочкова вдруг резко сбросила вес?
Дома, перекусывая на ходу, рассказывает певица, она второпях находит в чемоданах нужный костюм, подбирает с полу туфли, складывает все в месте и мчится в «Вегас».
«20 минут до выхода на сцену в прямом эфире. Достаю туфли из чехла — СЮРПРИЗ! Один туфель из одной пары, второй из другой. Удача была в том, что это был правый и левый и длинна каблука совпала», — пишет певица.
Однако поклонникам досадную ошибку артистки восприняли как ценную идею и новое веяние в моде, лишь некоторые посочувствовали Виктории, подвергающей себя почти космическим нагрузкам.
«Получилось клево!»
«Вот так и появился новый тренд. Ну, а что? Прикольно».
«Может быть ты начала новую модную линию в обуви. Запатентуй!»
«Я всегда говорил, что надо туфли разные носить».
«Бедненькая… Вика, родная, отдыхай, пожалуйста, почаще!»
«Удивительно, что при таком темпе вы их вообще не забыли надеть!» — пишут пользователи.
А некоторым вообще все равно в каких туфлях выступает Дайнеко.
«Уффф, ножки твои, ножки!» — восклицает один из фанатов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Дайнеко сопроводила свои размышления о том, что личная жизнь не должна быть публичной, фотографией в ванне.