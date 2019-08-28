Лере Кудрявцевой вызвали скорую на вечеринке в Сочи

Известной телеведущей Лере Кудрявцевой потребовалась экстренная помощь медиков на вечеринке в честь дня рождения ее коллеги и друга Андрея Разыграева. Мероприятие проходило в одном из ресторанов в Сочи, где в понедельник, 26 августа, стартовал международный музыкальный конкурс «Новая волна».

Почему отдыхавшая на Средиземноморье Анастасия Волочкова вдруг резко сбросила вес?

instagram @ leratv

Кудрявцевой внезапно стало дурно, она едва не упала в обморок и запаниковала.

«Действительно, ей стало плохо на дне рождения. Мы вызвали скорую, а скорая очень долго ехала. И до тех пор пока она не приехала, мы оказывали ей первую помощь. Сейчас с ней все хорошо», — рассказал в интервью 5-tv.ru кинорежиссер и продюсер Ренат Давлетьяров.

Судя по странице Кудрявцевой в Instagram, уже вечером того же дня она вышла на сцену в роскошном черном платье и вела «Новую волну» вместе с Александром Реввой. Выглядела телезвезда вполне бодро. Похоже, что причиной внезапного недомогания 48-летней ведущей была стоящая в Сочи жара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева и ее супруг — хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.