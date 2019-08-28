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  4. Петербурженка требует 10 миллионов за свое фото в рекламе лекарств от климакса

Петербурженка требует 10 миллионов за свое фото в рекламе лекарств от климакса

, 19:04 22

Жительница Северной столицы случайно обнаружила свое изображение, листая очередной номер газеты.

Фото : РИА Новости / Алексей Сухоруков

Петербурженка требует 10 миллионов рублей за публикацию своего фото в рекламе лекарств от климакса. Женщина абсолютно случайно обнаружила снимок, листая очередной номер ежедневной газеты, сообщает телеканал 78.

Жительница Северной столицы тут же направила издателю претензию. Ответ, который она получила, заставил ее испытать шок второй раз. Издатель пояснил, что фото было взято в платной базе и, соответственно, редакция не может нести за это никакой ответственности.

Петербурженка обратилась с исковым заявлением в суд и намерена взыскать за несанкционированное использование ее изображения 10 миллионов рублей. Адвокат истицы уверен, отвечать по закону обязана именно редакция издания. Слушание по делу назначено на начало сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что производитель «Вия» требует с Джеки Чана и Шварценеггера 216 миллионов рублей.

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