  1. Пятый канал
  4. «Бывшая» Тимати легла в клинику из-за чрезмерной худобы — фото

«Бывшая» Тимати легла в клинику из-за чрезмерной худобы — фото

, 20:43 Фото 12

Алена Шишкова весит меньше 50 килограммов при росте 176 сантиметров и никак не может поправиться.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @missalena.92

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова оказалась не в силах самостоятельно справиться с невероятной худобой и обратилась за помощью к медикам, пишет Teleprogramma.pro. Сейчас модель, которая, по данным портала, весит всего 48 килограммов при росте 176 сантиметров, лечится в известной клинике в Карелии.

«Наконец-то я здесь! Обожаю! Откармливают», — сообщила Шишкова на своей странице в Instagram.

Instagram @missalena.92

Подписчики, давно подозревающие, что Алена страдает анорексией, и много раз приходившие в ужас от снимков модели, порадовались за нее.

«Поправляться начала, умничка, прям видно на глазах».

«Похожа на прежнюю Алену со времен Мисс Россия».

«Алена, болезненная худоба очень страшно. Поправляйся, становись нормальной. Переживаю за тебя. Здоровье надо беречь».

«Я тоже хочу 54. Могу отдать свои 20 килограммов безвозмездно», — пишут комментаторы.

Однако некоторые связывают обращение Шишковой к врачам совсем с другими проблемами. Дело в том, что буквально вот-вот должна родить нынешняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова.

«Что-то Алена в клинике лечится в то время, когда Настя собирается стать мамой, наверное, нервы все-таки сдают», — полагают хейтеры.

«Это для наркозависимых клиника?» — интересуются злопыхатели.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с писхотерапевтом, который предостерег поклонниц Алены Шишковой от подражания.

Читайте также

+24° Днём +24°
Ночью +12°
66.41
0.15 73.66
0.05
Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

Последние новости

20:43
«Бывшая» Тимати легла в клинику из-за чрезмерной худобы — фото
20:31
Зачем в Минобразования предложили вернуть в школы «двойки» — репортаж
20:22
Двойника Сергея Шнурова застукали под Челябинском на воровстве — фото
20:13
Серьезный пожар произошел на ТЭЦ во Владивостоке — видео
20:02
Эмили Ратаковски шокировала подписчиков своей «волосатостью» — фото
19:49
Справедливость восторжествовала! Кирилл Вышинский освобожден из-под стражи — репортаж

Сейчас читают

Почему отдыхавшая на Средиземноморье Анастасия Волочкова вдруг резко сбросила вес?
Эммануил Виторган и его супруга вновь стали счастливыми родителями
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин прогулялись по центру Москвы, держась за руки

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги