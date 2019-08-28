Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова оказалась не в силах самостоятельно справиться с невероятной худобой и обратилась за помощью к медикам, пишет Teleprogramma.pro. Сейчас модель, которая, по данным портала, весит всего 48 килограммов при росте 176 сантиметров, лечится в известной клинике в Карелии.

«Наконец-то я здесь! Обожаю! Откармливают», — сообщила Шишкова на своей странице в Instagram.

Instagram @missalena.92

Подписчики, давно подозревающие, что Алена страдает анорексией, и много раз приходившие в ужас от снимков модели, порадовались за нее.

«Поправляться начала, умничка, прям видно на глазах».

«Похожа на прежнюю Алену со времен Мисс Россия».

«Алена, болезненная худоба очень страшно. Поправляйся, становись нормальной. Переживаю за тебя. Здоровье надо беречь».

«Я тоже хочу 54. Могу отдать свои 20 килограммов безвозмездно», — пишут комментаторы.

Однако некоторые связывают обращение Шишковой к врачам совсем с другими проблемами. Дело в том, что буквально вот-вот должна родить нынешняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова.

«Что-то Алена в клинике лечится в то время, когда Настя собирается стать мамой, наверное, нервы все-таки сдают», — полагают хейтеры.

«Это для наркозависимых клиника?» — интересуются злопыхатели.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с писхотерапевтом, который предостерег поклонниц Алены Шишковой от подражания.