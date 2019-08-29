В Минэкономразвития опубликовали прогноз курса доллара до 2024 года

Минэкономразвития опубликовало прогноз курса доллара по отношению к рублю до 2024 года. Как сообщает Интерфакс, ожидается, что к концу 2019 года американская валюта опустится до 65,8 рубля за доллар.

В следующем году планируется снижение еще на 20 копеек — до 65,6 рублей за доллар. А вот с 2021 года планируется небольшой рост до 66,2 рублей. К 2024-му он достигнет 67,6 рублей за доллар.

В министерстве отмечают, что отметку в 70 рублей американская валюта может превысить, но только в консервативном варианте после 2023 года и при условии, что стоимость нефти будет 43 доллара.

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