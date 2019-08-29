Состояние сгоревшего старинного храма в Филадельфии вызывает опасения

Состояние «американского Нотр-Дама» вызывает опасение у экспертов. Здание сгоревшей накануне церкви Великого Библейского пути в Филадельфии исследовала специальная комиссия. По словам инженеров, основную угрозу представляют обломки крыши, они могут рухнуть в любой момент. Ни о каких службах в соборе речи не идет, разборы завалов продолжаются до сих пор.

Власти Филадельфии уже заявили, что церковь будет отремонтирована — это одна из главных городских достопримечательностей. Но сколько именно будет стоить ремонт 115-летнего здания — пока не известно. Как и точные причины возгорания. По предварительной версии, ЧП могло случиться из-за нарушения техники безопасности. Перед пожаром на крыше церкви был замечен рабочий с газовым баллоном.