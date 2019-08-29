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Состояние сгоревшего старинного храма в Филадельфии вызывает опасения

, 10:02 Эфирная новость 19

Пожарным удалось локализовать возгорание, но спасти крышу, как и в случае с Собором Парижской Богоматери, не получилось.

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Фото, видео : Twitter @PhillyFireDept, 5-tv.ru

Состояние «американского Нотр-Дама» вызывает опасение у экспертов. Здание сгоревшей накануне церкви Великого Библейского пути в Филадельфии исследовала специальная комиссия. По словам инженеров, основную угрозу представляют обломки крыши, они могут рухнуть в любой момент. Ни о каких службах в соборе речи не идет, разборы завалов продолжаются до сих пор.

Власти Филадельфии уже заявили, что церковь будет отремонтирована — это одна из главных городских достопримечательностей. Но сколько именно будет стоить ремонт 115-летнего здания — пока не известно. Как и точные причины возгорания. По предварительной версии, ЧП могло случиться из-за нарушения техники безопасности. Перед пожаром на крыше церкви был замечен рабочий с газовым баллоном.

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